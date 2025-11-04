La retribuzione Manager di Prodotto in India presso ThoughtWorks varia da ₹2.78M per year per Senior Product Manager a ₹7.17M per year per Principal Product Manager. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹3.46M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ThoughtWorks. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
