ThoughtWorks
ThoughtWorks Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione Manager di Prodotto in India presso ThoughtWorks varia da ₹2.78M per year per Senior Product Manager a ₹7.17M per year per Principal Product Manager. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹3.46M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ThoughtWorks. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso ThoughtWorks?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in ThoughtWorks in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹7,370,523. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ThoughtWorks per il ruolo Manager di Prodotto in India è ₹3,456,004.

