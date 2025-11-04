Directory Aziendale
ThoughtWorks
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Analista di Business

  • Tutti gli stipendi Analista di Business

ThoughtWorks Analista di Business Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Analista di Business in India mediano presso ThoughtWorks ammonta a ₹2.23M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ThoughtWorks. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Pacchetto Mediano
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹2.23M
Livello
Sr. Consultant
Base
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
8 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Analista di Business stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Business in ThoughtWorks in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹5,592,600. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ThoughtWorks per il ruolo Analista di Business in India è ₹2,150,541.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per ThoughtWorks

Aziende Correlate

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse