Sleep Number Manager di Programma Stipendi

La retribuzione totale Manager di Programma media in United States presso Sleep Number varia da $123K a $172K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sleep Number. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

$132K - $156K
United States
Range Comune
Range Possibile
$123K$132K$156K$172K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Sleep Number, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma in Sleep Number in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $171,990. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sleep Number per il ruolo Manager di Programma in United States è $123,480.

