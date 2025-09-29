Directory Aziendale
La retribuzione totale Contabile media in United States presso ServiceNow varia da $99.6K a $142K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ServiceNow. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Retribuzione Totale Media

$113K - $128K
United States
Range Comune
Range Possibile
$99.6K$113K$128K$142K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In ServiceNow, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

Posizioni Incluse

Technical Accountant

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Contabile in ServiceNow in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $141,600. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ServiceNow per il ruolo Contabile in United States è $99,600.

Altre Risorse