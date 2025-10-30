Directory Aziendale
Remitly
Remitly Manager di Programma Tecnico Stipendi

La retribuzione Manager di Programma Tecnico in United States presso Remitly ammonta a $297K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $295K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Remitly. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L4
$297K
$183K
$96K
$18.3K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Remitly, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in Remitly in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $378,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Remitly per il ruolo Manager di Programma Tecnico in United States è $285,000.

