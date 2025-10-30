La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Remitly varia da $163K per year per L1 a $412K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $225K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Remitly. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
$238K
$150K
$82.5K
$5K
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Remitly, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)