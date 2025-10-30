Directory Aziendale
Remitly
Remitly Recruiter Stipendi

La retribuzione totale Recruiter media in United States presso Remitly varia da $105K a $144K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Remitly. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Retribuzione Totale Media

$114K - $135K
United States
Range Comune
Range Possibile
$105K$114K$135K$144K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Remitly, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Recruiter in Remitly in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $143,750. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Remitly per il ruolo Recruiter in United States è $105,000.

Altre Risorse