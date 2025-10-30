Directory Aziendale
Remitly
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

Remitly Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione Manager di Prodotto in United States presso Remitly varia da $102K per year per L1 a $419K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $174K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Remitly. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
Product Manager I
$102K
$102K
$0
$0
L2
Product Manager II
$219K
$159K
$57K
$3.4K
L3
Senior Product Manager
$306K
$189K
$118K
$0
L4
Staff Product Manager
$343K
$206K
$138K
$0
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Remitly, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Remitly in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $475,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Remitly per il ruolo Manager di Prodotto in United States è $280,000.

