Redpanda Data Stipendi

Lo stipendio di Redpanda Data varia da $119,400 in retribuzione totale all'anno per un Marketing nella fascia bassa fino a $281,520 per un Ingegnere di Vendita nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Redpanda Data. Ultimo aggiornamento: 9/1/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $200K
Marketing
$119K
Manager di Prodotto
$264K

Ingegnere di Vendita
$282K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Redpanda Data, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Redpanda Data on Ingegnere di Vendita at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $281,520. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Redpanda Data ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $232,086.

