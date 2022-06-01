Directory Aziendale
Plexus Worldwide
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Plexus Worldwide Stipendi

Lo stipendio di Plexus Worldwide varia da $29,914 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere Hardware nella fascia bassa fino a $51,725 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Plexus Worldwide. Ultimo aggiornamento: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere Hardware
$29.9K
Ingegnere del Software
$51.7K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Plexus Worldwide è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $51,725. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Plexus Worldwide è $40,820.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Plexus Worldwide

Aziende Correlate

  • LinkedIn
  • Roblox
  • Databricks
  • DoorDash
  • Amazon
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plexus-worldwide/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.