La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States presso Nielsen ammonta a $243K per year per Senior Manager. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $210K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Nielsen. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
