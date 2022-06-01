Directory Aziendale
Medable
Medable Stipendi

Lo stipendio di Medable varia da $80,400 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Prodotto nella fascia bassa fino a $333,660 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Medable. Ultimo aggiornamento: 9/15/2025

$160K

Manager di Programma Tecnico
Median $120K
Analista Finanziario
$125K
Designer di Prodotto
$294K

Manager di Prodotto
$80.4K
Ingegnere del Software
$128K
Manager di Ingegneria del Software
$334K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Medable è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $333,660. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Medable è $126,898.

