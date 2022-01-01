Directory Aziendale
Intel
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Intel Stipendi

Lo stipendio di Intel varia da $36,403 in retribuzione totale all'anno per un Recruiter in India nella fascia bassa fino a $818,056 per un Ingegnere del Software in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Intel. Ultimo aggiornamento: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere del Software
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere di Dati

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere Software di Sicurezza

Ingegnere DevOps

Ingegnere Site Reliability

Ingegnere Crypto

Ingegnere di Sistemi

Ingegnere Software Video Game

Ricercatore Scientifico

Ricercatore AI

Ingegnere AI

Embedded Systems Software Engineer

Ingegnere Hardware
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Manager di Prodotto
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Data Scientist
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Manager di Programma Tecnico
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Manager di Progetto Tecnico

Manager di Ingegneria del Software
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Ingegnere Meccanico
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Architetto di Soluzioni
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Manager Marketing di Prodotto

Designer di Prodotto
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Analista Finanziario
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Manager di Programma
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Ingegnere Chimico
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Ingegnere Elettrico
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Analista di Business
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Risorse Umane
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Ingegnere dei Materiali
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Vendite
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Manager Vendite sul Campo

Account Manager

Sviluppo Business
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Operazioni di Business
Median $151K
Manager di Operazioni di Business
Median $201K
Manager di Data Science
Median $262K
Ingegnere Ottico
Median $239K
Manager di Design di Prodotto
Median $290K
Manager di Progetto
Median $57.8K
Contabile
Median $137K

Technical Accountant

Assistente Amministrativo
Median $95.2K
Graphic Designer
Median $235K
Ingegnere di Vendita
Median $201K
Legale
Median $300K
Chief of Staff
$220K
Ingegnere Civile
$231K

Construction Engineer

Ingegnere di Controllo
$230K
Servizio Clienti
$103K
Analista di Dati
$71.7K
Manager di Strutture
$118K
Stilista
$76.4K
Designer Industriale
$156K
Consulente di Management
$120K
Ingegnere MEP
$180K
Prompt Engineer
$469K
Recruiter
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Technical Writer
$44.2K
UX Researcher
$37.7K
Venture Capitalist
$166K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Intel, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Intel, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Intel è Ingegnere del Software at the Fellow level con una retribuzione totale annua di $818,056. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Intel è $188,939.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Intel

Aziende Correlate

  • CDW
  • Western Digital
  • Xilinx
  • Marvell
  • OmniVision Technologies
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse