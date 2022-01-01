Intel Stipendi

Lo stipendio di Intel varia da $36,403 in retribuzione totale all'anno per un Recruiter in India nella fascia bassa fino a $818,056 per un Ingegnere del Software in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Intel. Ultimo aggiornamento: 10/21/2025
Ingegnere Machine Learning
Ingegnere Software Backend
Ingegnere Software Full-Stack
Ingegnere di Rete
Ingegnere Software Quality Assurance (QA)
Ingegnere di Dati
Ingegnere Software di Produzione
Ingegnere Software di Sicurezza
Ingegnere DevOps
Ingegnere Site Reliability
Ingegnere Crypto
Ingegnere di Sistemi
Ingegnere Software Video Game
Ricercatore Scientifico
Ricercatore AI
Ingegnere AI
Embedded Systems Software Engineer
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Intel, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Intel, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)
