Instacart
  • Stipendi
  • Manager di Operazioni di Business

  • Tutti gli stipendi Manager di Operazioni di Business

Instacart Manager di Operazioni di Business Stipendi

La retribuzione Manager di Operazioni di Business presso Instacart ammonta a $210K per year per L6. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Instacart. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

$193K - $219K
United States
Range Comune
Range Possibile
$170K$193K$219K$242K
Range Comune
Range Possibile
Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Instacart, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

50%

ANNO 1

50%

ANNO 2

Tipo di Azioni
RSU

In Instacart, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 2 anni:

  • 50% matura nel 1st-ANNO (50.00% annuale)

  • 50% matura nel 2nd-ANNO (12.50% trimestrale)



FAQ

Compensația totală anuală mediană raportată la Instacart pentru rolul de Manager di Operazioni di Business este $170,150.

Altre Risorse