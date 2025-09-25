Directory Aziendale
La retribuzione totale Operazioni di Business media presso Instacart varia da $366K a $512K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Instacart. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

$396K - $460K
United States
Range Comune
Range Possibile
$366K$396K$460K$512K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Instacart, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

50%

ANNO 1

50%

ANNO 2

Tipo di Azioni
RSU

In Instacart, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 2 anni:

  • 50% matura nel 1st-ANNO (50.00% annuale)

  • 50% matura nel 2nd-ANNO (12.50% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Operazioni di Business in Instacart raggiunge una retribuzione totale annua di $511,700. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Instacart per il ruolo Operazioni di Business è $365,500.

