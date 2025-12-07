Directory Aziendale
Hyland
Hyland Designer di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Designer di Prodotto media in Poland presso Hyland varia da PLN 238K a PLN 325K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Hyland. Ultimo aggiornamento: 12/7/2025

Retribuzione Totale Media

$69K - $83.4K
Poland
Range Comune
Range Possibile
$64.5K$69K$83.4K$88K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Hyland?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Hyland in Poland raggiunge una retribuzione totale annua di PLN 325,149. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Hyland per il ruolo Designer di Prodotto in Poland è PLN 238,255.

