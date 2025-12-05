Directory Aziendale
La retribuzione totale Manager di Programma Tecnico media in United States presso Fetch varia da $151K a $211K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fetch. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$162K - $191K
United States
Range Comune
Range Possibile
$151K$162K$191K$211K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Fetch, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in Fetch in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $210,600. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fetch per il ruolo Manager di Programma Tecnico in United States è $151,200.

Altre Risorse

