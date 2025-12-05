Directory Aziendale
Fenergo
Fenergo Graphic Designer Stipendi

La retribuzione totale Graphic Designer media in United States presso Fenergo varia da $64K a $93.2K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fenergo. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$73.5K - $83.7K
United States
Range Comune
Range Possibile
$64K$73.5K$83.7K$93.2K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Fenergo?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Graphic Designer in Fenergo in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $93,220. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fenergo per il ruolo Graphic Designer in United States è $63,990.

Altre Risorse

