La retribuzione totale Venture Capitalist media in United States presso FD Technologies varia da $109K a $152K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di FD Technologies. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$117K - $138K
United States
Range Comune
Range Possibile
$109K$117K$138K$152K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso FD Technologies?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Venture Capitalist in FD Technologies in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $152,100. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in FD Technologies per il ruolo Venture Capitalist in United States è $109,200.

Altre Risorse

