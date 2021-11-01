Exact Sciences Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Exact Sciences va da $108,455 in compensazione totale all'anno per un Operazioni Aziendali all'estremità inferiore a $353,760 per un Legale all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Exact Sciences. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $115K

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Biomedico
$171K
Operazioni Aziendali
$108K

Analista di Business
$149K
Analista di Dati
$149K
Data Scientist
$141K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$150K
Legale
$354K
Designer di Prodotto
$132K
Product Manager
$241K
Project Manager
$175K
Vendite
$196K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Exact Sciences è Legale at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $353,760. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Exact Sciences è di $149,223.

