Directory Aziendale
Ethos Life
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Data Science

  • Tutti gli stipendi Manager di Data Science

Ethos Life Manager di Data Science Stipendi

La retribuzione totale Manager di Data Science media in United States presso Ethos Life varia da $191K a $271K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ethos Life. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

$216K - $246K
United States
Range Comune
Range Possibile
$191K$216K$246K$271K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Manager di Data Science inviis presso Ethos Life per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Option

In Ethos Life, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Option

In Ethos Life, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Manager di Data Science stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Data Science in Ethos Life in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $271,341. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ethos Life per il ruolo Manager di Data Science in United States è $190,859.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Ethos Life

Aziende Correlate

  • FLEXE
  • RMS
  • Eightfold
  • The Voleon Group
  • Coda
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse