Ernst and Young
  • UX Researcher

  • Tutti gli stipendi UX Researcher

Ernst and Young UX Researcher Stipendi

La retribuzione totale UX Researcher media in United States presso Ernst and Young varia da $117K a $171K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ernst and Young. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Retribuzione Totale Media

$135K - $154K
United States
Range Comune
Range Possibile
$117K$135K$154K$171K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Ernst and Young, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un UX Researcher in Ernst and Young in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $171,100. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ernst and Young per il ruolo UX Researcher in United States è $117,450.

