ePaisa Stipendi

Lo stipendio di ePaisa varia da $16,996 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $126,664 per un Architetto delle Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ePaisa. Ultimo aggiornamento: 11/20/2025

Ingegnere del Software
$17K
Architetto delle Soluzioni
$127K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in ePaisa è Architetto delle Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $126,664. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ePaisa è $71,830.

