DoubleVerify
DoubleVerify Stipendi

L'intervallo di stipendi di DoubleVerify va da $67,609 in compensazione totale all'anno per un Analista di Business all'estremità inferiore a $340,290 per un Responsabile Programmi Tecnici all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di DoubleVerify. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $208K
Product Manager
Median $170K
Responsabile Ingegneria Software
Median $255K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Contabile
$113K
Analista di Business
$67.6K
Analista di Dati
$108K
Data Scientist
$249K
Risorse Umane
$113K
Designer di Prodotto
$194K
Project Manager
$143K
Vendite
$136K
Responsabile Programmi Tecnici
$340K
Ricercatore UX
$111K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez DoubleVerify est Responsabile Programmi Tecnici at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $340,290. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez DoubleVerify est de $142,722.

