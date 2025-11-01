La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States presso Databricks varia da $441K per year per M2 a $1.2M per year per M5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $1.13M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Databricks. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Databricks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)