Databricks
  • Stipendi
  • Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

Databricks Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States presso Databricks varia da $441K per year per M2 a $1.2M per year per M5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $1.13M. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
M2
Manager I
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
Manager II
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
Senior Manager
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
Director
$1.2M
$301K
$865K
$31K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Databricks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Databricks in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $1,700,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Databricks per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in United States è $1,179,150.

Altre Risorse