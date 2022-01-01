Directory delle Aziende
Danaher
Danaher Stipendi

L'intervallo di stipendi di Danaher va da $36,717 in compensazione totale all'anno per un Responsabile Ingegneria Software in United States all'estremità inferiore a $218,500 per un Product Manager in Australia all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Danaher. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Product Manager
Median $219K
Ingegnere Meccanico
Median $115K
Contabile
$217K

Ingegnere Biomedico
$88.3K
Analista di Business
$106K
Sviluppo Aziendale
$137K
Responsabile Data Science
$149K
Data Scientist
$195K
Analista Finanziario
$151K
Ingegnere Hardware
$64.9K
Risorse Umane
$142K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$72K
Marketing
$199K
Ingegnere Ottico
$181K
Designer di Prodotto
$141K
Project Manager
$115K
Vendite
$78.3K
Responsabile Ingegneria Software
$36.7K
Architetto di Soluzioni
$60.1K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Danaher, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

FAQ

La compensació total anual mediana informada a Danaher és de $137,460.

Altre risorse