Chainlink Labs
Chainlink Labs Ingegnere del Software Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Chainlink Labs. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$93K - $108K
Argentina
Range Comune
Range Possibile
$82K$93K$108K$119K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

20%

ANNO 1

20%

ANNO 2

20%

ANNO 3

20%

ANNO 4

20%

ANNO 5

Tipo di Azioni
Options

In Chainlink Labs, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (5.00% trimestrale)

  • 20% matura nel 3rd-ANNO (5.00% trimestrale)

  • 20% matura nel 4th-ANNO (5.00% trimestrale)

  • 20% matura nel 5th-ANNO (5.00% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Chainlink Labs in Argentina raggiunge una retribuzione totale annua di ARS 155,369,494. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Chainlink Labs per il ruolo Ingegnere del Software in Argentina è ARS 107,061,332.

