  • Stipendi
  • Manager di Design di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Design di Prodotto

Autodesk Manager di Design di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Manager di Design di Prodotto media in United States presso Autodesk varia da $245K a $341K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Autodesk. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Retribuzione Totale Media

$262K - $309K
United States
Range Comune
Range Possibile
$245K$262K$309K$341K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Autodesk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)

FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager di Design di Prodotto at Autodesk in United States sits at a yearly total compensation of $341,172. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Manager di Design di Prodotto role in United States is $244,944.

Altre Risorse