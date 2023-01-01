Anthropic Stipendi

L'intervallo di stipendi di Anthropic va da $311,933 in compensazione totale all'anno per un Marketing all'estremità inferiore a $642,600 per un Operazioni Aziendali all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Anthropic. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Anthropic, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:
25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
