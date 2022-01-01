Anthem Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Anthem va da $84,575 in compensazione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) all'estremità inferiore a $208,740 per un Responsabile Data Science all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Anthem. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Analista di Business
Median $117K
Ingegnere del Software
Median $110K
Architetto di Soluzioni
Median $201K

Responsabile Data Science
$209K
Data Scientist
Median $145K
Analista Finanziario
$88.4K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$84.6K
Designer di Prodotto
$136K
Product Manager
Median $148K
Responsabile Ingegneria Software
$159K
FAQ

Compensația totală anuală mediană raportată la Anthem este $140,338.

