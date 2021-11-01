Directory delle Aziende
AMI
AMI Stipendi

L'intervallo di stipendi di AMI va da $25,596 in compensazione totale all'anno per un Product Manager all'estremità inferiore a $170,850 per un Responsabile Programmi Tecnici all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AMI. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $28.7K
Contabile
$152K
Product Manager
$25.6K

Vendite
$32.9K
Responsabile Ingegneria Software
$159K
Responsabile Programmi Tecnici
$171K
FAQ

The highest paying role reported at AMI is Responsabile Programmi Tecnici at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $170,850. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AMI is $92,452.

