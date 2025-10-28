Directory Aziendale
Alteryx
Alteryx Ingegnere di Vendite Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alteryx. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

$166K - $193K
United States
Range Comune
Range Possibile
$153K$166K$193K$214K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.4%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Alteryx, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.4% matura nel 3rd-ANNO (33.40% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere di Vendite in Alteryx in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $214,200. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Alteryx per il ruolo Ingegnere di Vendite in United States è $153,000.

