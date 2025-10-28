La retribuzione Ingegnere del Software in Italy presso ALTEN varia da €26.8K per year per Software Engineer I a €35.7K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Italy mediano year ammonta a €29.6K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ALTEN. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
