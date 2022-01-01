Fyrirtækjaskrá
Wabtec Laun

Laun hjá Wabtec eru á bilinu $45,531 í heildarjöfnum á ári fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) í neðri kantinum til $144,469 fyrir Lausnararkitekt í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Wabtec. Síðast uppfært: 11/13/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $105K

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Vélaverkfræðingur
Median $90.2K
Fjármálafræðingur
Median $123K

Tækniforritstjóri
Median $113K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$45.5K
Vöruhönnuður
$98.5K
Verkefnisstjóri
$142K
Lausnararkitekt
$144K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Wabtec er Lausnararkitekt at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $144,469. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Wabtec er $109,000.

