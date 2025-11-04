ThoughtWorks Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá ThoughtWorks eru á bilinu ₹1.39M á year fyrir Consultant til ₹5.23M á year fyrir Lead Consultant. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹2.19M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ThoughtWorks. Síðast uppfært: 11/4/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
