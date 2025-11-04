ThoughtWorks Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in India hjá ThoughtWorks eru á bilinu ₹2.78M á year fyrir Senior Product Manager til ₹7.17M á year fyrir Principal Product Manager. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹3.46M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ThoughtWorks. Síðast uppfært: 11/4/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
