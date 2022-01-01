Fyrirtækjaskrá
Tempus
Tempus Laun

Launasvið Tempus eru frá $29,108 í heildarbótum á ári fyrir Skrifstofustarfsmaður í neðri enda til $256,275 fyrir Sala í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Tempus. Síðast uppfært: 8/16/2025

$160K

Fáðu greitt, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega hækkanum upp á $30K+ (stundum $300K+).Fáðu launin þín samþykkt eða láttu ferilskrána þína fara yfir af raunverulegum sérfræðingum - ráðningaraðilum sem gera það daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnavísindamaður
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $185K

Vörustjóri
Median $152K
Skrifstofustarfsmaður
$29.1K
Viðskiptagreinir
$68.6K
Þjónustusvið
$56.8K
Viðskiptavinafarsæld
$69.7K
Gagnagreinir
$79.6K
Verkefnastjóri
$84.6K
Sala
$256K
Netöryggissérfræðingur
$140K
Tæknilegur höfundur
$76.4K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Tempus eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (6.25% fjórðungslega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (6.25% fjórðungslega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (6.25% fjórðungslega)

Algengar spurningar

Tempus mediaan aastane kogukompensatsioon on $128,945.

