  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðistjóri

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðistjóri laun

Swiftly Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in United States hjá Swiftly er samtals $210K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Swiftly. Síðast uppfært: 9/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Swiftly
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Samtals á ári
$210K
Stig
-
Grunnlaun
$210K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
13 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Swiftly?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Swiftly eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Swiftly in United States er árleg heildarlaun upp á $360,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Swiftly fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in United States er $210,000.

