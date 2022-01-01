Fyrirtækjaskrá
Standard Cognition Laun

Launasvið Standard Cognition eru frá $130,650 í heildarbótum á ári fyrir Gagnavísindamaður í neðri enda til $316,575 fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Standard Cognition. Síðast uppfært: 8/19/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $190K
Gagnavísindamaður
$131K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$317K

Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
Options

Hjá Standard Cognition eru Options háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Standard Cognition er Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $316,575. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Standard Cognition er $190,000.

