Sleep Number Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in United States hjá Sleep Number er samtals $170K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sleep Number. Síðast uppfært: 10/28/2025

Miðgildi launa
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Samtals á ári
$170K
Stig
L3
Grunnlaun
$135K
Stock (/yr)
$15K
Bónus
$20K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
1 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Sleep Number?
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Sleep Number eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Sleep Number in United States er árleg heildarlaun upp á $222,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Sleep Number fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $165,000.

Önnur úrræði