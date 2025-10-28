Fyrirtækjaskrá
Sleep Number
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Áætlunarstjóri

  • Öll Áætlunarstjóri laun

Sleep Number Áætlunarstjóri Laun

Meðaltal Áætlunarstjóri heildarlauna in United States hjá Sleep Number er á bilinu $123K til $172K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sleep Number. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

$132K - $156K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$123K$132K$156K$172K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Áætlunarstjóri innsendingarnars hjá Sleep Number til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Sleep Number eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Áætlunarstjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Áætlunarstjóri hjá Sleep Number in United States er árleg heildarlaun upp á $171,990. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Sleep Number fyrir Áætlunarstjóri hlutverkið in United States er $123,480.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Sleep Number

Tengd fyrirtæki

  • Casper
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Macy's
  • Aaron's
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði