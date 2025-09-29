ServiceNow Information Technologist (IT) Laun

Information Technologist (IT) kjör hjá ServiceNow eru á bilinu $177K á year fyrir IC3 til $357K á year fyrir IC5. Miðgildi yearlegrar launapakka er samtals $183K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ServiceNow. Síðast uppfært: 9/29/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$177K
$130K
$33.9K
$12.7K
IC4
$270K
$180K
$60.6K
$29.4K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá ServiceNow eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
