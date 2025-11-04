Sendbird Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) heildarlauna hjá Sendbird er á bilinu ₩41.81M til ₩57.06M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sendbird. Síðast uppfært: 11/4/2025

Meðaltal heildarlauna

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Sendbird eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hjá Sendbird er árleg heildarlaun upp á ₩57,063,840. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Sendbird fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hlutverkið er ₩41,814,021.

