Rocket Software
Rocket Software Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Rocket Software eru samtals ₹1.74M á year fyrir Software Engineer II. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹1.49M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Rocket Software. Síðast uppfært: 10/8/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer I
(Byrjendaþrep)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Hvað eru starfsþrep hjá Rocket Software?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur hjá Rocket Software in India er árleg heildarlaun upp á ₹2,388,599. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Rocket Software fyrir Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹1,494,370.

Önnur úrræði