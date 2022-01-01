Fyrirtækjaskrá
Riverbed Technology
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Riverbed Technology Laun

Laun hjá Riverbed Technology eru á bilinu $41,644 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $203,975 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Riverbed Technology. Síðast uppfært: 9/18/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $96K
Vörustjóri
Median $135K
Hugbúnaðarverkfræðingur
$41.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$204K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Riverbed Technology er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $203,975. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Riverbed Technology er $115,500.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Riverbed Technology

Tengd fyrirtæki

  • Genesys
  • Quick Base
  • Circadence
  • Barracuda Networks
  • Interactions
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði