Remitly Áætlunarstjóri Laun

Áætlunarstjóri kjör in United States hjá Remitly eru á bilinu $218K á year fyrir L3 til $272K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $250K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Remitly. Síðast uppfært: 10/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$218K
$133K
$78.8K
$6.3K
L4
$272K
$172K
$60K
$40K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Remitly eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)