Remitly
Remitly Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) Laun

Meðaltal Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) heildarlauna hjá Remitly er á bilinu $85.7K til $117K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Remitly. Síðast uppfært: 10/30/2025

Meðaltal heildarlauna

$92.8K - $110K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$85.7K$92.8K$110K$117K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Remitly eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hjá Remitly er árleg heildarlaun upp á $117,300. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Remitly fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hlutverkið er $85,680.

