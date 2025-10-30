Fyrirtækjaskrá
Remitly Gagnafræðingur Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Remitly. Síðast uppfært: 10/30/2025

Meðaltal heildarlauna

£97.4K - £116K
United Kingdom
Venjulegt bil
Mögulegt bil
£89.9K£97.4K£116K£123K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Remitly eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Remitly in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £123,115. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Remitly fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in United Kingdom er £89,927.

