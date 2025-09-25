NCR Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá NCR eru á bilinu $93.4K á year fyrir Grade 9 til $169K á year fyrir Grade 13. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $100K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka NCR. Síðast uppfært: 9/25/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Grade 9
Software Engineer I(Byrjendaþrep)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá NCR in United States er árleg heildarlaun upp á $169,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá NCR fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $100,000.

