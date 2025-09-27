Kaseya Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Poland hjá Kaseya eru á bilinu PLN 255K á year fyrir Software Engineer 2 til PLN 291K á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Poland er samtals PLN 265K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Kaseya. Síðast uppfært: 9/27/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
