  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

Kaseya Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Poland hjá Kaseya eru á bilinu PLN 255K á year fyrir Software Engineer 2 til PLN 291K á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Poland er samtals PLN 265K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Kaseya. Síðast uppfært: 9/27/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer 1
(Byrjendaþrep)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Hvað eru starfsþrep hjá Kaseya?

Titlar sem eru innifaldir

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Kaseya in Poland er árleg heildarlaun upp á PLN 327,642. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Kaseya fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Poland er PLN 274,918.

